 Valle dei Templi, parcheggiatore abusivo con badge del parco
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Valle dei Templi, parcheggiatore abusivo con badge di guida del parco

Valle dei Templi (AGRIGENTO)
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Gli agenti hanno sequestrato il badge falso e il denaro
AGRIGENTO
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AGRIGENTO – La polizia locale di Agrigento ha denunciato un uomo sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di informatore turistico e parcheggiatore nell’area di Porta V, uno degli accessi alla Valle dei Templi.

L’indagato, un agrigentino, è accusato del reato di sostituzione di persona poiché operava indossando un badge contraffatto e un cappellino recante la dicitura “ufficio informazioni”, qualificandosi indebitamente come impiegato del Parco archeologico della Valle dei Templi.

Indicazioni ai visitatori e gestione della sosta

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo forniva indicazioni ai visitatori e gestiva la sosta dei veicoli ottenendo verosimilmente somme di denaro.

Nel corso dell’intervento i vigili urbani hanno sequestrato il tesserino falso e 50 euro. 

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