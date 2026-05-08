AGRIGENTO – La polizia locale di Agrigento ha denunciato un uomo sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di informatore turistico e parcheggiatore nell’area di Porta V, uno degli accessi alla Valle dei Templi.
L’indagato, un agrigentino, è accusato del reato di sostituzione di persona poiché operava indossando un badge contraffatto e un cappellino recante la dicitura “ufficio informazioni”, qualificandosi indebitamente come impiegato del Parco archeologico della Valle dei Templi.
Indicazioni ai visitatori e gestione della sosta
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo forniva indicazioni ai visitatori e gestiva la sosta dei veicoli ottenendo verosimilmente somme di denaro.
Nel corso dell’intervento i vigili urbani hanno sequestrato il tesserino falso e 50 euro.