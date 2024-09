Valorizzare la ricerca universitaria, accordo tra Unipa e Bio4Dreams

Il commento del Rettore Massimo Midiri

PA­LER­MO – Pro­muo­ve­re il tra­sfe­ri­men­to dei ri­sul­ta­ti del­la ri­cer­ca scien­ti­fi­ca svi­lup­pan­do ini­zia­ti­ve im­pren­di­to­ria­li in­no­va­ti­ve. Con que­sto obiet­ti­vo è sta­to si­gla­to il pro­to­col­lo d’in­te­sa tra l’Uni­ver­si­tà de­gli Stu­di di Pa­ler­mo e Bio­4­Dreams.

Gra­zie a que­sto ac­cor­do, l’A­te­neo pa­ler­mi­ta­no e l’in­cu­ba­to­re di star­tup, ope­ran­te nel set­to­re del­le Scien­ze del­la Vita, col­la­bo­re­ran­no per iden­ti­fi­ca­re e va­lo­riz­za­re i pro­get­ti pro­met­ten­ti nati dal­la ri­cer­ca scien­ti­fi­ca di Uni­pa.

Interviene il Rettore

“La pro­mo­zio­ne del tra­sfe­ri­men­to tec­no­lo­gi­co – sot­to­li­nea il ret­to­re del­l’U­ni­ver­si­tà de­gli Stu­di di Pa­ler­mo, Mas­si­mo Mi­di­ri – è uno de­gli as­set stra­te­gi­ci che Uni­pa vuo­le ul­te­rior­men­te raf­for­za­re in­co­rag­gian­do i per­cor­si che l’A­te­neo ha già av­via­to, ne­gli anni più re­cen­ti, per la va­lo­riz­za­zio­ne del­la ca­pa­ci­tà pro­get­tua­le dei grup­pi di ri­cer­ca del­la no­stra co­mu­ni­tà”.

“L’o­biet­ti­vo è di for­ni­re tut­ti gli stru­men­ti uti­li per com­pe­te­re a li­vel­lo lo­ca­le, na­zio­na­le ed eu­ro­peo. Que­sto ac­cor­do rap­pre­sen­ta un ul­te­rio­re tas­sel­lo che si va ad ag­giun­ge­re alla co­stru­zio­ne di un eco­si­ste­ma com­ples­so che vede nel Cen­tro per il Tra­sfe­ri­men­to Tec­no­lo­gi­co di Uni­pa un pon­te tra l’U­ni­ver­si­tà e le im­pre­se per fa­ci­li­ta­re lo scam­bio di co­no­scen­ze, age­vo­la­re il con­tat­to con gli in­ve­sti­to­ri e sup­por­ta­re la cre­sci­ta di star­tup”.

Le competenze

Bio­4­Dreams met­te­rà a di­spo­si­zio­ne del­la ri­cer­ca scien­ti­fi­ca di Uni­pa le sue com­pe­ten­ze, ge­stio­na­li e fi­nan­zia­rie, as­sie­me al pro­prio net­work na­zio­na­le e in­ter­na­zio­na­le, per sup­por­ta­re lo svi­lup­po del­le ini­zia­ti­ve con più po­ten­zia­li­tà e ac­ce­le­rar­ne l’en­tra­ta nel mer­ca­to.

“Sia­mo ono­ra­ti di col­la­bo­ra­re con l’U­ni­ver­si­tà di Pa­ler­mo – spie­gaEli­sa­bet­ta Bo­rel­lo, Co-Foun­der, VP Stra­te­gy & Ex­ter­nal Re­la­tion, Bio­4­Dreams – in un per­cor­so che vede Bio­4­Dreams al fian­co dei ri­cer­ca­to­ri e scien­zia­ti del­l’A­te­neo. La­vo­re­re­mo in­sie­me per va­lo­riz­za­re con­cre­ta­men­te i ri­sul­ta­ti del­la ri­cer­ca, crean­do nuo­ve im­pre­se in gra­do di cre­sce­re e por­ta­re va­lo­re sul ter­ri­to­rio”.