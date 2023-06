Vandali ad Aci Catena, danni alla sede della Consulta giovanile

Il comunicato del sindaco: "Provocazioni e malcostume"

CATANIA – Vandali ad Aci Catena si sono introdotti nei locali di via Vittorio Emanuele della consulta giovanile e l’hanno danneggiata. Sull’accaduto sono intervenuti il sindaco Margherita Ferro e l’assessore al Servizio Civile Maura Grasso, che in una nota hanno espresso biasimo per l’accaduto e solidarietà ai componenti della Consulta Giovanile.

“I balordi – commenta dispiaciuta il sindaco – cercavano denaro o oggetti di valore, ma in quella sede non vi è nulla di tutto ciò. Quello è un luogo di incontro, condivisione, aggregazione e fucina di idee e valori che i protagonisti del vile gesto sconoscono. Di buon’ora l’assessore Grasso si è recata alla stazione dei Carabinieri di Aci Catena per denunciare l’accaduto nella speranza di poter acciuffare i protagonisti della bravata che, in ogni caso, devono essere individuati e sanzionati. Nelle settimane scorse, infatti, è stato incendiato un cestino porta rifiuti all’esterno dei locali della Consulta, danneggiando un muro perimetrale”.

“Non resteremo inermi – conclude Ferro – dinanzi a queste provocazioni e malcostume. Intendiamo amministrare e presidiare ogni centimetro di Aci Catena. Faremo la guerra agli incivili e malfattori. Invitiamo i ragazzi della Consulta a continuare la bellissima opera portata avanti a favore della nostra Aci Catena”