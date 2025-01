Palermo, vandali all’Upim: imbrattate le vetrine in via Libertà

In azione un gruppo di ragazzini

IN PIENO CENTRO

PALERMO – Prima il diverbio con l’addetto alla vigilanza, poi gli atti vandalici, con tanto di bomboletta spray. Un gruppo di ragazzini ha scatenato il caos all’ingresso dell’Upim di via Libertà, in pieno centro a Palermo.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, 14 gennaio, quando i giovani, che sarebbero tutti minorenni, hanno provocato scompiglio davanti al supermercato Famila, che si trova all’interno del grande magazzino.

Lo sfregio e la fuga

Il vigilante li ha quindi invitati ad allontanarsi, ma la reazione è stata inaspettata. Prima di andare, via i ragazzini hanno estratto dai propri zaini diverse bombolette di vernice spray, prendendo di mira le vetrine dell’Upim.

Dopo averle imbrattate si sono dati alla fuga e dall’attività commerciale è stato chiesto l’intervento dei carabinieri, ma del gruppo di giovanissimi non c’era già più traccia. Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili.

Il vigilante picchiato al circo

Non è la prima volta che gli addetti alla sicurezza finiscono nel mirino delle baby gang a Palermo. A fine novembre, un episodio ancora più violento si è verificato nell’area esterna del centro commerciale Conca d’Oro di via Lanza di Scalea, dove era stato allestito il circo Sandra Orfei.

E’ stata infatti messa a segno una vera e propria spedizione punitiva ai danni del vigilante: poco prima aveva respinto la richiesta dei ragazzini, di potere vedere gli animali da vicino. In dieci, tutti in sella a biciclette elettriche, hanno iniziato a colpirlo, ma lui è riuscito a difendersi e a metterli in fuga.