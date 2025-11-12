Vanoli si presenta “Ho accettato la sfida Fiorentina senza paura”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ho accettato questa sfida perchè so che cos’è Firenze, perchè questa società negli anni ha dimostrato una grande crescita, un presidente che ha voglia, e perchè forse era destino che dovevo accettare queste sfide”. Lo ha detto il neo allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli nel corso della presentazione ufficiale.

“Queste sfide mi motivano, mi danno energia, ma soprattutto non ho paura -ha aggiunto Vanoli-. So che sarà una strada lunga, una strada difficile e per questo bisogna anche mantenere lucidità, come ho detto ai ragazzi, perchè uscire da questa situazione richiede tempo, sacrificio e grande lavoro e questo è il bello del mio ruolo. Dobbiamo dare qualcosa al nostro presidente, ai nostri tifosi, serve grande umiltà, consapevolezza e lucidità, basta guardare al passato” ha concluso Vanoli.

Con il nuovo tecnico viola “ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo visto insieme la sua voglia, il desiderio, la rabbia di voler accettare questa sfida. Di questo ne siamo molto contenti, è qua da pochi giorni, sta trasmettendo a tutti quanti questa voglia di fare al meglio, quindi siamo molto contenti del suo arrivo” le parole del direttore generale gigliato Alessandro Ferrari.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).