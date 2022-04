Varchi: “Comune incapace di assicurare la pulizia delle strade”

“Questo disservizio non riguarda solo il centro della città, ma anche i quartieri periferici“

PALERMO – “Ormai l’incapacità del Comune di assicurare un servizio indispensabile come la pulizia delle strade di Palermo è sotto gli occhi di tutti. Fanno provare vergogna le immagini che arrivano da via Principe di Villafranca, nei pressi di via Dante, in quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città e di tutta la Sicilia. Purtroppo però questo disservizio non riguarda solo il centro della città, ma coinvolge anche la parte meno conosciuta ma altrettanto importante come i quartieri periferici. Palermo non merita questo trattamento, e siamo sicuri che alle prossime elezioni i palermitani manderanno a casa i responsabili di questo scempio”. Lo dice Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e candidato sindaco a Palermo.