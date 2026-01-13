La Vardera su Amata: “La Regione si costituisca parte civile”

Il leader di Controcorrente attacca Schifani: "Non c'è da attendere"

PALERMO – “Siamo ancora una volta all’assurdo, chiaramente Schifani non ha idea di cosa sia la questione morale. Non c’è da attendere, si deve costituire immediatamente parte civile”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Non c’è da guardare i termini c’è solo da decidere da che parte stare e Schifani, in questo momento, ha deciso di stare dalla parte dell’Amata e non dei siciliani – aggiunge La Vardera -. È un fatto politico grave, Schifani non rappresenta solo se stesso ma tutti i cittadini siciliani e le istituzioni, davanti a queste situazioni, non possono e non devono guardare in faccia nessuno quando si parla di morale”.