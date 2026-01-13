 La Vardera su Amata: "La Regione si costituisca parte civile"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La Vardera su Amata: “La Regione si costituisca parte civile”

Il leader di Controcorrente attacca Schifani: "Non c'è da attendere"
L'INTERVENTO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Siamo ancora una volta all’assurdo, chiaramente Schifani non ha idea di cosa sia la questione morale. Non c’è da attendere, si deve costituire immediatamente parte civile”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Non c’è da guardare i termini c’è solo da decidere da che parte stare e Schifani, in questo momento, ha deciso di stare dalla parte dell’Amata e non dei siciliani – aggiunge La Vardera -. È un fatto politico grave, Schifani non rappresenta solo se stesso ma tutti i cittadini siciliani e le istituzioni, davanti a queste situazioni, non possono e non devono guardare in faccia nessuno quando si parla di morale”.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI