Varrica: “I lavori di messa in sicurezza del ponte Corleone finiranno a luglio”

PALERMO – “I lavori di messa in sicurezza del ponte Corleone saranno ultimati a luglio. Al via progettazione per la realizzazione dello svincolo Perpignano, pronta entro fine 2023“. Questo è quanto dichiarato dal deputato regionale del M5S Adriano Varrica, a seguito di riunione in IV Commissione ARS con Anas. Il deputato è stato promotore del coinvolgimento di quest’ultima in qualità di stazione appaltante in sostituzione del Comune di Palermo.

“Anas – spiega Varrica – ha confermato che, con uno slancio nelle prossime settimane, entro luglio verranno ultimati i lavori di messa in sicurezza della carreggiata direzione Catania del Ponte Corleone. Inoltre è stata affidata e dunque avviata la revisione della progettazione per lo svincolo Perpignano, che sarà pronta entro l’anno“.

“Sono contento che, alla prova dei fatti, il percorso che ho promosso negli anni scorsi di trasferimento delle competenze su Ponte Corleone e Svincolo Perpignano dal Comune ad Anas sia servito. Abbiamo sbloccato interventi strategici fermi da decenni. Adesso dipenderà dal Comune reperire le risorse affinché Anas possa intervenire sulla seconda carreggiata del Corleone, sulla realizzazione delle bretelle laterali (la cui progettazione è già pronta) e dello svincolo Perpignano, i cui lavori potrebbero partire nella seconda parte del 2024. Confido che la strada della riprogrammazione di risorse FSC 2014-20, che ho fatto utilizzare al Comune già ad inizio 2022 e che ha consentito di sbloccare i lavori sul Ponte Corleone e di avviare la progettazione del Perpignano, possa risultare ancora una volta vincente” – ha concluso il deputato M5S all’ARS.