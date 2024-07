Vasto incendio a Menfi, due case evacuate: le fiamme verso il paese

Non si conoscono ancora le cause

MENFI (AGRIGENTO)– Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il territorio comunale di Menfi (Agrigento).

La zona interessata, in particolare, è in campagna, in un’area compresa tra la contrada Soccorso e la via Ragazzi del ’99. C’è apprensione per la propagazione delle fiamme, alimentate dal vento, che si stanno espandendo verso il centro abitato.

Due abitazioni rurali sono state evacuate per sicurezza dalla Protezione civile comunale. Il fuoco ha interessato anche delle auto parcheggiate, un allevamento di api, bovini e animali da cortile. Al momento si sconoscono le cause che hanno generato le fiamme.