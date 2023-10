Vede il padre picchiare la madre, figlia minorenne chiama il 112

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti

1' DI LETTURA

CATANIA – Vede il padre picchiare la madre e chiama il 112. È successo ad Adrano, dove è stata una minorenne, in casa con la sorella più piccola, a dare l’allarme. I carabinieri sono arrivati e hanno arrestato l’uomo, un 44enne disoccupato, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Nel primo caso, reato aggravato dall’avere commesso il fatto in presenza delle minorenni.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 44enne avrebbe picchiato la moglie perché gli avrebbe negato dei soldi. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione con graffi e lividi al braccio sinistro. Lei ha raccontato che da circa un anno la loro relazione era in crisi e che, da quattro mesi, lui la picchiava e insultava, estorcendole anche del denaro.

Dopo avere trovato un lavoro per mantenere la famiglia, la vittima aveva trovato il coraggio per querelarlo. Dopo un primo allontanamento, lui era tornato a casa e lei lo aveva perdonato. Ma nulla era cambiato: insulti, percosse, schiaffi e pugni. Soprattutto se ubriaco o sotto effetto di stupefacenti. Nell’ultima occasione, l’uomo le avrebbe messo le mani al collo “come per strangolarla“.