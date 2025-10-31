La solidarietà per la donna che vive in auto: lei e Molly trovano una casa

Antonina Balsamo e il suo cagnolino saranno ospitate in una comunità a Terrasini

PALERMO – Antonina Balsamo, la vedova che viveva in auto con il suo cane, da due mesi, ha trovato finalmente un alloggio nei pressi di Terrasini. Dopo l’interessamento dell’attivista Tony Pellicane e l’appello lanciato via social dal deputato regionale Ismaele La Vardera, la 63enne è stata invitata ad alloggiare nella comunità per anziani ‘Villa D’Aumale’, della cooperativa sociale ‘Shalom’, coordinata da Tony Mancino. Disporrà di vitto e alloggio gratuitamente senza dover attingere alla pensione di reversibilità del marito defunto, di circa 600 euro, in attesa che il Comune di Palermo le trovi una sistemazione più stabile.

Lo sfratto e il calvario della donna che viveva in auto

La donna, dopo essere stata sfrattata di casa, non trovava lavoro. Viveva nella sua auto davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. A impedirle di trovare una sistemazione nei dormitori comunali, la presenza del suo cane, Molly, adottato dalla signora due anni fa, subito dopo la morte del marito. Un problema che la Shalom di Terrasini non si è posta, concedendo al cane dello spazio per vivere nel loro giardino.

Vedova viveva in auto, La Vardera: “Casi in cui non esiste colore politico”

“Non appena ho pubblicato la storia della signora Antonina sono stato subito sommerso da messaggi provenienti da tutta la Sicilia. La nostra terra dimostra di avere un grande cuore – commenta La Vardera -. La comunità di Terrasini dove ho accompagnato Antonina ha deciso di ospitarla, senza limite di tempo, dandole vitto e alloggio gratis, togliendo spazio di fatto ad un letto che normalmente farebbe pagare”.

“Attendiamo adesso che il Comune di Palermo e l’assessore Ferrandelli possano muoversi per una soluzione stabile. Siamo sicuri che accadrà – aggiunge La Vardera – la mia non è polemica, ma una sincera volontà di collaborare perché in casi come questi non esistono colori politici”.