Vela, al Circolo Velico Sferracavallo i campioni Europei iQFOil

Trionfano Daniela Peleg e Luuc Van Opzeeland

Si sono conclusi al Circolo Velico Sferracavallo i Campionati europei iQFOil che da lunedì hanno visto in acqua 141 atleti provenienti da 36 paesi. L’ultimo giorno del Campionato ha regalato un mix perfetto di tensione e successo, con la Medal Series che si è svolta sotto un cielo nuvoloso che ha presto lasciato il posto a un vento costante e a regate spettacolari. Con 12-14 nodi di brezza e un mare mosso che ha attraversato il campo di regata, i primi 10 atleti di ogni flotta si sono dati battaglia per il titolo europeo.

La finalissima ha visto protagoniste Daniela Peleg (ISR), Emma Wilson (GBR), Marta Maggetti e Maya Gysler. Peleg e Wilson sono entrate in gara con un match point ciascuna. Una squalifica con bandiera nera ha comportato per Wilson una penalità di cinque secondi, ma ha messo a segno una rimonta impressionante, arrivando seconda dietro a Peleg, che ha disputato una regata tatticamente brillante per difendere con successo il suo titolo. Marta Maggetti chiude in quarta posizione.

“È una sensazione fantastica: è stata una settimana fantastica e sono particolarmente felice perché è una vittoria consecutiva – ha dichiarato Daniela Peleg -. È stata una settimana difficile con condizioni molto variabili, ma sono rimasta concentrata. Ero nervosa prima della regata, ma quando ho visto che Emma era già in vantaggio, ho puntato a una partenza netta e ho adottato una tattica semplice e solida, e ha funzionato!”.

Nei quarti di finale maschili, Andy Brown (GBR) e il diciannovenne Leonardo Tomasini (ITA) si sono qualificati. Si sono uniti a Tom Reuveny (ISR), al campione in carica Pawel Tarnowski (POL) e alla medaglia di bronzo olimpica Luuc van Opzeeland (NED) in una serrata semifinale, dove Tarnowski e Van Opzeeland si sono qualificati per la finale. Lì, hanno incontrato i migliori qualificati Nicolas Goyard (FRA) e Finn Hawkins (GBR). Van Opzeeland ha vinto la prima regata, eguagliando il punteggio di match point, e poi ha raddoppiato con una seconda vittoria schiacciante, aggiudicandosi il titolo europeo.

“Sapevo di dover dare il massimo. Mi sentivo sicuro e mi sono detto di dare il massimo. All’ultimo lato ho chiuso gli occhi e ho dato il massimo!” ha detto un emozionato Luuc van Opzeeland. “È stata una regata emozionante. Le condizioni erano difficili, ma ero veloce e ho dato il massimo: sono super contento di questa vittoria”.

«Siamo profondamente orgogliosi – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – di aver ospitato il Campionato Europeo IQFoil, un evento che ha portato a Sferracavallo atleti di talento da tutto il mondo. Desidero ringraziare la classe, il suo Class Manager, Gonzalo Costa Hoevel, e tutto lo staff, sia loro che del nostro Circolo, che hanno lavorato instancabilmente. Hanno permesso che tutto filasse liscio, anche se le condizioni meteo non ci hanno certo aiutato. Questo Europeo segue a ruota altri grandi appuntamenti che abbiamo ospitato il mese scorso, come il CICO e l’Europeo Junior Nacra 17 e 49ers, a riprova che il CVSF è ormai una realtà consolidata e riconosciuta a livello internazionale”.

“La settimana entrante chiuderemo la nostra programmazione annuale dedicandoci ai piccoli atleti della classe Optimist. Un ringraziamento sentito va alla FIV, alle istituzioni per il loro supporto essenziale, in particolare all’assessore Edy Tamajo, e a tutti i nostri sponsor, primo fra tutti il Main sponsor Generali Italia – Agenzia Palermo Mare. Ora ci prendiamo un po’ di riposo, ma solo per prepararci al 2026, quando saremo pronti per accogliere tanti altri appuntamenti di respiro internazionale”, ha aggiunto.

La regata – inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela – ha costituito un momento centrale dello Sferracavallo Sailing & Sea Festival – inaugurato il 18 ottobre con la PalermoRema – che si concluderà il prossimo week end con la SIOR. Organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Sport e Spettacolo del Comune di Palermo, il festival ha avuto il sostegno di Generali Italia – Agenzia Palermo Mare come main sponsor, Radio Time e Visiva in qualità di media partner. Prossimo appuntamento, dal 5 al 7 dicembre, con la Sferracavallo International Optimist Race.