Vela, Regata “5 Fari”: Sagola prima all’arrivo a Mondello

Imbarcazione del marsalese Peppe Fornich con i colori dello Yc Favignana

Dopo 140 miglia di navigazione la barca Sagola dell’armatore-timoniere marsalese Peppe Fornich, con i colori dello Yc Favignana, ha tagliato per prima il traguardo di Mondello dell’undicesima edizione della regata “5 Fari” organizzata dalla Canottieri Palermo ed inserita nel calendario delle 18 prove del campionato italiano off-shore.

Tempo d’arrivo di Sagola, alle 16 e 43 minuti di domenica 6 luglio. Con questa vittoria in tempo reale, Sagola si è aggiudicata il prestigioso trofeo Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie senza sfiorare il record di 17 ore e 33 minuti dei veneziani di Anemos II nel 2024.

Invece, per iscrivere nell’albo d’oro della manifestazione il vincitore della classifica in tempo compensato (la più importante) a cui andrà il Trofeo Canottieri Palermo, occorrerà attendere l’arrivo delle ultime barche (previsto nella notte) per stilare la graduatoria corretta in base all’handicap di ogni imbarcazione.