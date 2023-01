Velodromo, steso il manto in erba: riapertura più vicina FOTO

A breve sarà disponibile anche la pista che sarà utilizzata per il ciclismo

PALERMO – Il velodromo di Palermo vede, finalmente, vicina la riapertura definitiva. La scorsa estate l’impianto è stato utilizzato per il concerto di Venditti e De Gregori, ma i lavori per permettere la completa riapertura erano ancora da ultimare. Tra le opere che mancavano c’era la stesura del manto in erba sintetica, cosa avvenuta questa mattina, come si vede dalle foto pubblicate su Facebook da Francesco Teriaca, capo del Coime e che segue i lavori.

Poi, sarà necessario lavorare sulla pista che permetterà ai ciclisti di allenarsi o disputare le competizioni. “Settimana prossima andrò a vedere a che punto sono le opere – fa presente l’assessore Sabrina Figuccia – e capiremo a che punto siamo. Non ci vorrà comunque molto per far sì che anche la pista sia utilizzabile”.

Dopo di ciò servirà sistemare la tribuna coperta, ma per quella ci vorrà un iter più lungo.