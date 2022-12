Venezia: “Ancora non spesi 22 milioni della legge sul ‘Dopo di noi'”

La denuncia del deputato regionale del Pd

PALERMO – “Oltre 22 milioni di euro destinati al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinati alla Sicilia per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, sono attualmente inutilizzati. Risorse che dovrebbero garantire assistenza, cura e protezione ai soggetti fragili, rischiano di essere revocate a causa del mancato raggiungimento del 75% degli impegni di spesa relativi agli stanziamenti 2016, per l’esiguità dei Piani “Dopo di Noi” presentati dai distretti socio-sanitari”. Fabio Venezia, parlamentare del Partito democratico all’Ars, richiama l’attenzione sul mancato utilizzo dei fondi destinati alla Sicilia dalla legge sul ‘Dopo Di Noi’.

“Ad oggi le risorse assegnate ai distretti socio-sanitari siciliani, sulla base dei Piani distrettuali “Dopo di Noi”, sono ferme alle ripartizioni ministeriali relative alle annualità 2016-2017. Le modalità di erogazione delle risorse prevedono che le regioni adottino indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. È necessario ed urgente – aggiunge Venezia – che il governo regionale avvii ogni iniziativa necessaria per il pieno utilizzo delle risorse anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti attuatori aggiuntivi rispetto ai distretti socio-sanitari individuati dal Programma regionale. Avviando inoltre – conclude il parlamentare Pd – un’efficace e capillare campagna informativa rivolta ai beneficiari individuati dalla normativa vigente, al fine di incentivare la richiesta dei servizi previsti”.