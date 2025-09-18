Venezia e Catanzaro (Pd): “Garantire supporto nutrizionale ai pazienti oncologici”

Disegno di legge dei parlamentari regionali Dem

PALERMO – “Il supporto nutrizionale in oncologia è un aspetto importante nella gestione delle persone affette da un tumore. La possibilità di alimentarsi correttamente, infatti, può influire positivamente sulla risposta ai trattamenti e sulla qualità della vita dei malati. Tuttavia, anche se in alcune strutture sanitarie della Sicilia questo aspetto è supportato da specifici protocolli, molte persone non ricevono ancora l’assistenza nutrizionale di cui avrebbero bisogno, sia prima che durante il trattamento oncologico”.

Lo dicono il parlamentare regionale del Pd Fabio Venezia e il capogruppo Michele Catanzaro, promotori del disegno di legge “Norme per il supporto nutrizionale ai pazienti oncologici” presentato all’Ars.

Venezia e Catanzaro, il disegno di legge

Il disegno di legge, firmato anche dagli altri deputati del gruppo Pd, prevede la promozione dei servizi di assistenza onco-nutrizione nella Rete oncologica regionale, e disciplina gli interventi necessari all’assunzione e alla formazione del personale sanitario specializzato in onco-nutrizione.

“Questo disegno di legge – aggiungono Venezia e Catanzaro – rappresenta una ulteriore tappa del nostro impegno per il diritto alla salute. La sua approvazione permetterà di fornire alle strutture sanitarie della Sicilia uno strumento normativo efficace per attivare le procedure e gli interventi necessari a prevenire e trattare la malnutrizione sin dall’inizio del percorso di cure, in modo da massimizzare e consolidare gli effetti delle terapie, attenuare gli effetti collaterali e migliorare la qualità di vita delle persone malate, oltre a prevenire possibili conseguenze delle terapie farmacologiche come sovrappeso e sindrome metabolica”.