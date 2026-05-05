VENEZIA – Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 5 maggio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30.
Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso.
Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale.
Alle 7.15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo.