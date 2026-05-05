 Tragedia a Venezia, ventenne muore annegato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Venezia, in tre finiscono in acqua: un ventenne muore annegato

incidente sul lavoro
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

VENEZIA – Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 5 maggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30.

Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso.

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale.

Alle 7.15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI