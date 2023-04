Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Valente torna titolare

Sull'out di sinistra potrebbe avere una chance Sala

Il Palermo di Eugenio Corini scende in campo a partire dalle ore 14:00 contro il Venezia di Paolo Vanoli. Una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le compagini: i rosanero vogliono inseguire il sogno play-off; i lagunari, invece, devono allontanarsi dalla zona play-out della graduatoria di Serie B. In occasione della 33ª giornata del campionato cadetto la partita si giocherà allo stadio “Penzo” di Venezia. La gara di andata, giocata al “Barbera” il 27 novembre 2022, si è conclusa con il risultato di 1-0 per i lagunari, vittoriosi grazie al gol di Pohjanpalo.

La squadra del capoluogo siciliano è reduce dal pareggio interno a reti inviolate contro il Cosenza. Nelle ultime 5 gare, inoltre, i rosanero hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il club veneto, invece, si appresta all’incontro casalingo contro i siciliani dopo la sconfitta contro la Reggina della giornata precedente. Negli ultimi cinque incontri, però, i lagunari hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Risultati che certificano un campionato complicato, di livello elevato e molto equilibrato, come confermato dallo stesso tecnico dei rosanero Eugenio Corini alla vigilia del match: “Il campionato è equilibrato, basta vedere i risultati e la classifica con squadre con budget importanti nella parte bassa. Il pericolo di sottovalutare gli avversari non c’è mai stato, avevamo ben chiaro il nostro obiettivo”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’allenatore originario di Bagnolo Mella, nel suo solito 3-5-2, conferma il pacchetto difensivo composto da Pigliacelli tra i pali e dal trio del reparto arretrato con Mateju, Nedelcearu e Marconi. In cabina di regia dovrebbe partire titolare ancora Claudio Gomes, affiancato da Saric e Verre. Torna dal primo minuto Valente sulla corsia di destra, mentre a sinistra potrebbe ritrovare una maglia da titolare Sala. Brunori e Soleri, infine, saranno i due attaccanti che inizieranno l’incontro contro i lagunari.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Ellertsson, Tessmann, Andersen, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri.