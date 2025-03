Venezia (Pd): 2027 anno europeo dei Normanni, occasione imperdibile

Le parole del deputato regionale Dem sulla mozione presentata all'Ars

PALERMO – “L’Anno europeo dei Normanni è un’occasione straordinaria per riscoprire e valorizzare uno dei capitoli più affascinanti della nostra storia. La Sicilia, con il suo itinerario arabo-normanno riconosciuto dall’Unesco, deve essere protagonista di questo evento internazionale”.

Cosi il parlamentare regionale del Partito Democratico Fabio Venezia commenta la mozione presentata all’Assemblea Regionale Siciliana per impegnare il governo regionale ad aderire ufficialmente alle celebrazioni previste per il 2027, in occasione del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore.

Promossa dalla Regione Normandia, l’iniziativa coinvolgerà numerosi Paesi europei legati alla storia normanna – tra cui Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Danimarca e Norvegia – con eventi di respiro internazionale in ambito culturale, turistico, artistico, sportivo e gastronomico. Il progetto ha già ricevuto il sostegno di prestigiose istituzioni, tra cui il Musée de Normandie-Château de Caen, la Fondazione Federico II, l’Università di Palermo, la Tower of London e il British Museum.

“I Normanni hanno lasciato in Sicilia un’eredità indelebile”, sottolinea Venezia. “Dal Palazzo dei Normanni alla Cattedrale di Monreale, dalla Cappella Palatina alle straordinarie testimonianze architettoniche di Cefalù, il nostro territorio è un museo a cielo aperto che racconta un’epoca di splendore, multiculturalità e innovazione. Questa celebrazione è un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio e per attrarre turismo e investimenti. Dobbiamo cogliere questa opportunità per raccontare la Sicilia al mondo, rafforzando i legami con gli altri territori di influenza normanna e promuovendo un turismo di qualità legato alla nostra straordinaria storia. Il 2027 – conclude – può essere un anno di rilancio culturale ed economico per la nostra isola”.