Venezuela, sparito Antonio Calvino: non si hanno notizie da venerdì

L'uomo, di origini siciliane, è stato scarcerato lo scorso anno

VENEZUELA – “Sono tante le segnalazioni che continuo a ricevere in merito a itali venezuelani arrestati o ricercati in Venezuela. Uno degli ultimi casi riguarda Antonio Calvino, di origini siracusane”, sono le parole di Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto all’estero.

“Dal 9 agosto scorso non si hanno più tracce di Calvino, oppositore del governo, arrestato tre anni fa durante il Covid davanti al nostro consolato a Caracas per ‘incitamento all’odio’ con la presunta accusa di voler assaltare il nostro consolato e liberato lo scorso anno su pressione del nostro stesso governo”.

“Ad avvisarci è stato il Comites degli italiani in Venezuela (organismo che si confronta con il consolato, ndr). Chiunque si rifiuta di andare a casa sua e della famiglia per verificare di persona cosa sia successo, perché hanno paura loro stessi di ritorsioni. Per cui abbiamo denunciato la cosa al console”.

Un’altra italiana è stata arrestata, si tratta di Rita Capriti che da giorni è isolata in una stanza.