Ventenne di Misilmeri senza patente non si ferma all’alt: arrestato

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il giovane

VILLABATE – Ventenne senza patente forza un posto di blocco dei carabinieri. Arrestato dai militari della stazione di Villabate. Il giovane, residente a Misilmeri, si trovava a bordo di un’auto che è stata fermata dai carabinieri impegnati in un servizio di pattugliamento.

Il 20enne non si è fermato all’alt e ha iniziato un inseguimento con i militari durante il quale ha danneggiato parecchi veicoli in sosta. Il giovane è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri che adesso stanno proseguendo gli accertamenti per individuare i proprietari dei veicoli danneggiati.

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando al 20enne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.