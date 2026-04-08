Indagano i carabinieri

CREMA – Un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito con un bastone o con una spranga nella tarda serata di lunedì 6 aprile, in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. E’ poi morto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Il giovane è stato trovato a terra incosciente e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto in ospedale.

I carabinieri hanno rintracciato un 17enne sospettato di essere l’autore dell’aggressione mortale al ventenne egiziano Hamza Salama. La procura dei minorenni di Brescia è stata informata degli sviluppi delle indagini. Il 17enne è stato rintracciato nella notte a casa del fratello, a Sergnano, a una decina di chilometri dal luogo del delitto.

Per i carabinieri, titolari delle indagini, sarebbe stato lui, dopo una prima lite a calci e pugni in un parco, ad armarsi di spranga, ancora non trovata, e a raggiungere il 20enne in strada per poi colpirlo a morte. Secondo quanto si apprende, le immagini delle telecamere dei circuiti di sorveglianza della zona – già acquisite dagli investigatori – inquadrerebbero alcune fasi dell’aggressione e poi della fuga.