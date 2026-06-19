 Allarme nel Palermitano, venti intossicati dopo aver mangiato pesce
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Venti intossicati dopo aver mangiato pesce, indagine di Asp e Nas

carabinieri Nas
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Sotto accusa l'alalunga acquistata tra Bagheria e Casteldaccia
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

Venti persone sono finite in ospedale nel giro di poche ore dopo avere mangiato pesce acquistato tra Bagheria e Casteldaccia. È scattata un’indagine sanitaria dopo che alcuni cittadini appartenenti a nuclei familiari diversi hanno accusato sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare, facendo scattare l’allarme tra medici e autorità sanitarie.

I casi sono stati registrati nelle ultime ore tra la guardia medica e il Presidio territoriale di emergenza di Bagheria, dove i pazienti si sono presentati con disturbi simili e riconducibili a un’unica possibile causa.

Venti intossicati, il pesce era conservato male?

Secondo le prime ricostruzioni, tutte le persone coinvolte avrebbero consumato alalunga acquistata in diverse attività commerciali tra Bagheria e Casteldaccia.

L’ipotesi al momento al vaglio è che il pesce possa non essere stato conservato correttamente prima della vendita e del consumo.

I pazienti hanno manifestato sintomi quali eruzioni cutanee, nausea, vomito, diarrea e tachicardia, un quadro clinico che ha immediatamente attirato l’attenzione dei sanitari.

L’allarme e le indagini

L’elevato numero di casi registrati in un arco di tempo ristretto ha spinto i medici della guardia medica di Bagheria a segnalare l’episodio ai carabinieri.

La comunicazione ha fatto partire gli accertamenti necessari per comprendere l’origine dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità.

Già durante la notte gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo hanno avviato un’indagine epidemiologica finalizzata a ricostruire i collegamenti tra i diversi casi e a individuare il possibile punto comune nella filiera di distribuzione del prodotto ittico.

In campo più strutture sanitarie

Accertamenti sono stati eseguiti presso la guardia medica di Bagheria, il pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla e quello del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Nell’inchiesta è stato coinvolto anche il Dipartimento veterinario dell’Asp di Palermo. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI