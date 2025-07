Ventimiglia di Sicilia, 22enne arrestato per furto di materiale ferroso

L'intervento dei carabinieri

VENTIMIGLIA DI SICILIA – I carabinieri della stazione di Ventimiglia di Sicilia hanno arrestato un 22enne palermitano ma residente a Bagheria per furto in appartamento.

L’intervento è scaturito da una segnalazione anonima al 112 che indicava la presenza di un uomo che stava portando via materiale ferroso da un immobile in contrada Traversa. I militari hanno individuato l’immobile e sono entrati sorprendendo il giovane mentre stava caricando il materiale nella propria auto. L’intervento ha permesso di sventare il furto e di recuperare la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.