Venuti: “Condivido la scelta di Ricci, le nostre idee con Bonaccini”

Parla il segretario dei dem trapanesi che è vicino alle posizioni del sindaco di Pesaro

TRAPANI – “Condivido pienamente la scelta fatta da Matteo Ricci di sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini per la guida del Partito democratico. Molti dei dieci punti che abbiamo elaborato con Matteo in questi mesi saranno parte della piattaforma riformista proposta da Bonaccini per il Pd”. Lo afferma il segretario del Partito democratico in provincia di Trapani, Domenico Venuti, che è vicino alle posizioni del sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali.

“Il lavoro iniziato non si ferma – continua Venuti -. Daremo più forza alle nostre idee nel quadro di una candidatura solida e che viene dal mondo degli amministratori. Temi come la vicinanza ai territori e alle esigenze quotidiane delle persone, come emerso anche nella tappa a Salemi del tour di Ricci in tutta l’Italia, saranno nell’agenda politica del nuovo Partito democratico che costruiremo tutti insieme”.