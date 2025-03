“Verità di Cielo”, da giovedì la nuova trasmissione di Rossi

In onda su Maria Vision Italia

PALERMO – Si chiama “Verità di Cielo” ed è la nuova trasmissione televisiva condotta dal giornalista Riccardo Rossi su Maria Vision Italia, canale 255, in onda da giovedì 6 marzo alle 19.30.

Obiettivo della trasmissione, spiegano i curatori, è raccontare “storie di persone comuni che nel loro quotidiano di coniugi, genitori, nonni, lavoratori, con semplicità raccontano come la loro vita è cambiata vivendo le Verità dei volumi di ‘Libro di Cielo’ vergati da Luisa Piccarreta”.

A cura dei Piccoli Figli di Palermo, la tramissione ha come spunto le parole di Papa Francesco della 59esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Una comunicazione che sappia renderci compagni di strada di tanti fratelli e sorelle, che riaccenda in loro la speranza in un tempo così travagliato. Che parli al cuore suscitando non reazioni passionali di chiusura e di rabbia ma atteggiamenti di apertura e amicizia; capace di puntare sulla bellezza e sulla speranza anche nelle situazioni più disperate”.

“Una trasmissione in Tv – dice Riccardo Rossi- per fare capire che non occorre fare le grandi cose, essere potenti, famosi, ma vivere pienamente e nella fede la realtà della propria famiglia, del proprio lavoro anche se molto umile.”