Le disposizioni della Prefettura partenopea

1' DI LETTURA

CATANIA – Ora è ufficiale. Così come previsto, in vista della gara Juve Stabia-Catania, in programma domenica 15 ottobre alle ore 14 allo stadio “Romeo Menti” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania.

Juve Stabia-Catania sarà arbitrata dal signor Caldera di Como.