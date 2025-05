Vertenza Conmar, sospesa la protesta prevista per oggi 16 maggio

La nota della Cgil

È stata sospesa la protesta annunciata per oggi, venerdì 16 maggio, dalle ore 9 alle 13, alla Zona industriale di Catania. La decisione è stata presa da Fiom Cgil Catania e Nidil Cgil Catania. In seguito alla disponibilità manifestata, con impegni formali da 3Sun nei confronti di Conmar, ad avviare un confronto diretto per definire un piano di pagamenti.

Un’apertura che, se confermata nei fatti, potrebbe rappresentare un primo passo verso la soluzione di una vertenza che coinvolge oltre 100 lavoratori, da mesi senza stipendio. La Fiom Cgil Catania e Nidil Cgil vigileranno su tutte le fasi, pronti a riprendere la mobilitazione.