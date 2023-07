Vertice di maggioranza all’Ars, Schifani: ‘Coesione e rispetto tra alleati’

All'ordine del giorno punti importanti dell'azione di governo

1' DI LETTURA

PALERMO – Si è svolta “in un clima di serenità e collaborazione”, la riunione di maggioranza a Palazzo d’Orleans, convocata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, alla quale hanno partecipato i capigruppo e i segretari regionali della coalizione di centrodestra.

“Proseguono le riunioni periodiche per discutere collegialmente con la maggioranza dei temi strategici dell’azione di governo – ha detto il presidente Schifani – in una logica di coesione e rispetto reciproco di tutti gli alleati. Il clima che riscontro in queste occasioni è sempre di totale serenità e responsabilità e ciò mi conforta sempre di più ad andare avanti nell’azione di governo che molti siciliani hanno modo di apprezzare”.

I punti all’ordine del giorno

All’ordine del giorno punti importanti dell’azione di governo. Il presidente ha illustrato, a seguito del recente incontro con il ministro dell’Economia, la possibilità di rivedere in positivo i criteri seguiti nell’accordo Stato-Regione, a partire dal superamento del blocco delle assunzioni. In proposito, compatibilmente con una verifica interna all’amministrazione regionale, saranno individuate le figure maggiormente necessarie da reclutare.

Il vertice

Da parte del ministero dell’Economia è giunto poi un apprezzamento positivo rispetto alle politiche finanziarie attuate dal governo regionale per il miglioramento dei conti. Durante il vertice sono stati trattati anche i temi dei fondi comunitari e della programmazione dei 5,8 miliardi per il 2021-2027, dei collegamenti con le isole minori, della norma sul commissariamento per realizzare i termovalorizzatori in Sicilia.

Riguardo alla reintroduzione delle Province, è stata ribadita da parte della maggioranza la volontà di portare avanti la riforma e di farlo con una road map per arrivare quanto prima alla definizione della norma che consenta di programmare le elezioni dei presidenti.

È intenzione della maggioranza riunirsi nuovamente prima della pausa estiva per calendarizzare una serie di riforme (enti locali, polizia municipale, cave) da incardinare ed esaminare alla ripresa dei lavori d’aula.