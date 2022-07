Via Castromarino, via alla demolizione dello stabile

Il palazzo subì un crollo parziale collegato ai lavori per una galleria della metropolitana, otto famiglie furono sfollate

CATANIA – Iniziata la demolizione del palazzo di via Castromarino: i lavori dei mezzi pesanti, avviati ieri, continueranno fino al 14 agosto per mettere in sicurezza il cantiere della linea metropolitana Stesicoro – Aeroporto.

Il crollo del cortile interno dello stabile avvenne due anni e mezzo fa ed è collegato ai lavori della talpa meccanica per lo scavo di una galleria della metropolitana. In seguito all’incidente otto famiglie furono sfollate.

La vertenza si risolse con l’acquisto dello stabile da parte della Cmc Ravenna, l’azienda che conduce i lavori e che decise di mettere fine alle vertenze in via stragiudiziale. Ma gli strascichi legali non sono ancora chiusi del tutto: diverse cause ancora in corso, infatti, vedono impegnato in una richiesta di risarcimento danni chi abita nelle vicinanze dello stabile.