Via dell’Allodola, Inzerillo: “Riqualificare l’area di Falsomiele”

L'area sarà interessata da uno dei progetti di democrazia partecipata

“A seguito dell’invito dell’Associazione PaZyz ODV – dice in una nota il capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo, Gianluca Inzerillo – ho partecipato al sopralluogo presso la ‘piazza’ di via Dell’Allodola a Falsomiele. Si è concordato che il finanziamento ottenuto con i fondi di democrazia partecipata servirà a realizzare un nucleo iniziale, quale prima fase di un processo di riqualificazione dell’intera area, che mi sono impegnato a seguire e supportare con la consapevolezza che il recupero delle periferie e il superamento del degrado, attraverso la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, sia una delle priorità di questa Consiliatura”.

“I numerosi voti ottenuti dal progetto testimoniano che anche nei quartieri periferici, spesso purtroppo degradati, è forte la voglia di riscatto e cambiamento e sono tanti i cittadini attivi che vorrebbero prodigarsi per voltare pagina – continua Inzerillo -. Sono lieto di partecipare a questo processo di cambiamento insieme all’Associazione PaZyz con la quale stiamo condividendo altre iniziative quali la riapertura del plesso Pirandello e della postazione anagrafica Capinere, strutture di primaria importanza per il territorio, chiuse ormai da anni. Stiamo anche lavorando per mettere fine allo scempio della discarica di Lardo Segre e via dell’Airone, dove da tempo vengono sversati rifiuti di ogni genere costringendo la RAP ad intervenire quasi settimanalmente per lo smaltimento. Sono appena iniziati i lavori per il ripristino del muro sul quale sono stati appiccati diversi incendi e sul quale con la collaborazione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Pirandello – Borgo Ulivia e di un writer professionista verrà realizzato un murale con temi ambientali per stimolare i giovani abitanti del quartiere all’utilizzo dell’arte quale strumento fondamentale nei processi di riconoscimento identitario e condivisione e tutela degli spazi comuni”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo