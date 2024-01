Via Maqueda, circolano a bordo delle bici nonostante il divieto: multati

Numerosi i controlli da parte delle forze dell'ordine

PALERMO – Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine nell’operazione “Alto Impatto” a Palermo. Nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio, i servizi interforze hanno piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo e corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’arco di Porta Nuova e piazza Villena.

Complessivamente, sono state identificate 210 persone, controllati 79 veicoli, accertate 33 violazioni del Codice della Strada e sequestrati 5 mezzi per mancanza di copertura assicurativa.

All’interno del percorso sottoposto a stringenti controlli, personale della polizia municipale si è occupato di far rispettare l’ordinanza che vieta la circolazione di monopattini elettrici e biciclette a pedala assistita, nelle aree pedonali di via Maqueda e via Vittorio Emanuele, fermando e sanzionando i trasgressori.