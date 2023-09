“Via Sapri è pericolosa”, petizione per i dossi di fronte alla scuola

I residenti chiedono l'installazione di dossi rallentatori

CATANIA – La scuola, che una volta era soltanto media, è adesso un istituto comprensivo. Da un lato c’è il piccolo largo Santo Mazzarino, una piazzetta con qualche panchina e le aiuole dove sgambano i cani. Dall’altra parte, poco distante, c’è un parchetto minuscolo ma frequentato. Eppure in via Sapri, la strada dell’Istituto comprensivo Federico De Roberto del quartiere di Nesima, a Catania, non è difficile vedere automobili e scooter sfrecciare veloci. E mettere a repentaglio la sicurezza dei pedoni, in una zona che ancora vive di botteghe e servizi raggiungibili senza l’uso dell’auto. Per questo pochi giorni fa è stata lanciata una petizione online: per chiedere lì “l’installazione di dossi rallentatori”.

Alta velocità di fronte alla scuola

“In via Sapri, nel quartiere Nesima a Catania – si legge sul sito Change.org – si trova l’Istituto Comprensivo Federico De Roberto con due plessi, scuola dell’infanzia da un lato (via Martelli), primaria e secondaria di primo grado dall’altro (via Sapri e Confalonieri)”. Il fatto è che, prosegue il testo, “a causa della forte pendenza di una parte di via Sapri, in maniera del tutto irresponsabile molti automobilisti raggiungono velocità altissime, sfrecciando davanti la scuola e in generale lungo tutta la via, e costituendo – ovviamente – un grave pericolo per la salute e la sicurezza di chi cammina e attraversa la strada“.

Un fatto che i residenti non hanno difficoltà a confermare. Un tema che si pone con maggiore intensità nei giorni della ripresa dell’anno scolastico. Da cui la richiesta di “installazione di almeno un dosso rallentatore con dorso piatto, in corrispondenza delle strisce pedonali”. Un appello che, raggiunte le cento firme (al momento, ce ne sono 86), sarà inviato al V Municipio – in cui ricade la via -, al Comune di Catania, al sindaco Enrico Trantino e agli assessori Paolo La Greca e Sergio Parisi, titolari rispettivamente delle deleghe all’Urbanistica e ai Lavori pubblici.

Le altre richieste

Del resto, di esempi simili ce ne sono anche nella stessa zona: i dossi davanti al Liceo artistico statale “Lazzaro” in via Generale Ameglio, oppure quello in prossimità dell’Istituto comprensivo “Coppola”, in via Montenero. Oltre al dosso, aggiunge la petizione, sarà necessaria “l’installazione di adeguata segnaletica di avviso” e di “invito a procedere a velocità adeguata“. Senza contare il bisogno di “ausiliari del traffico che segnalino lo stop alle automobili in prossimità delle strisce pedonali”, almeno in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita di bambini e bambine, ragazze e ragazzi dalla scuola De Roberto.