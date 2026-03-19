Viadotto chiuso da sette anni a Porto Empedocle, al via la demolizione

AGRIGENTO – Avviata la demolizione, dopo oltre sette anni dalla chiusura, del viadotto Maddalusa, lungo la strada 640, fra i territori di Agrigento e Porto Empedocle.
L’intervento prevede la completa sostituzione dell’attuale impalcato con una nuova struttura in acciaio, progettata per migliorare le prestazioni statiche e la durabilità dell’opera, oltre a garantire standard più elevati in termini di sicurezza e funzionalità.
La demolizione rappresenta quindi il primo passo concreto verso la realizzazione del nuovo viadotto, un’opera strategica per la viabilità locale e per il collegamento dell’area. Per il viadotto chiuso, il deputato M5s, nonché ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, aveva presentato un’interrogazione parlamentare.