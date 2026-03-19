 Viadotto Maddalusa chiuso da sette anni, al via la demolizione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Viadotto chiuso da sette anni a Porto Empedocle, al via la demolizione

L'intervento prevede la sostituzione dell'attuale impalcato con una nuova struttura in acciaio
INFRASTUTTURE
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Avviata la demolizione, dopo oltre sette anni dalla chiusura, del viadotto Maddalusa, lungo la strada 640, fra i territori di Agrigento e Porto Empedocle.

L’intervento prevede la completa sostituzione dell’attuale impalcato con una nuova struttura in acciaio, progettata per migliorare le prestazioni statiche e la durabilità dell’opera, oltre a garantire standard più elevati in termini di sicurezza e funzionalità.

La demolizione rappresenta quindi il primo passo concreto verso la realizzazione del nuovo viadotto, un’opera strategica per la viabilità locale e per il collegamento dell’area. Per il viadotto chiuso, il deputato M5s, nonché ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, aveva presentato un’interrogazione parlamentare.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI