Trasportata d'urgenza in ospedale

VIAGRANDE (CATANIA) – A Viagrande pauroso incidente stradale autonomo col bilancio di una donna ferita. È accaduto in via Garibaldi dove una Ford EcoSport, guidata da una donna, è cappottata finendo con le ruote in aria.

Distrutto anche un palo della pubblica illuminazione. La conducente è rimasta ferita e trasportata, poi, da un’ambulanza del 118 all’ospedale “San Marco” di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri di Viagrande.