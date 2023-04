Automobilista in bilico sulla scarpata: salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e poi il conducente è stato portato in ospedale al Cannizzaro di Catania

VIAGRANDE. Il conducente di una Peugeot 106 resta in bilico con la macchina sull’orlo di un terrapieno alto circa tre metri, dopo aver sfondato un muro e una rete di recinzione. C’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania.

È accaduto ieri sera, poco dopo le 21, in Via Sandro Pertini a Viagrande. La Peugeot 106 ha urtato violentemente un muro con rete di recinzione, sfondandolo e rimanendo in equilibrio precario sull’orlo di un terrapieno alto circa 3 metri.

I sanitari del 118 sono potuti intervenire soltanto dopo che la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e lo ha rimesso in carreggiata. Il conducente infortunato è stato così soccorso e traportato al Cannizzaro di Catania.