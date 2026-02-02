 "Vicino al terrorismo islamico", fermato a Palermo e rimpatriato
“Vicino al terrorismo islamico”, fermato a Palermo e rimpatriato

Espulso un tunisino di 42 anni sottoposto a controllo in via Maqueda
PALERMO – La polizia ha fermato in via Maqueda, a Palermo, un tunisino irregolare di 42 anni ritenuto vicino ad organizzazioni terroristiche islamiche in Maghreb. L’uomo è stato già espulso dal territorio nazionale e rimpatriato nel suo Paese di origine.

Il tunisino è stato fermato in zona rossa durante un normale controllo di polizia. Dalle indagini e dai dati delle banche dati in possesso delle forze dell’ordine i poliziotti della Digos e dell’Ufficio Immigrazione che hanno condotto tutti gli accertamenti hanno ricostruito la sua posizione sul territorio nazionale. Per l’uomo è scattato un provvedimento di espulsione con contestuale trattenimento presso il C.P.R. “Pian del Lago” di Caltanissetta dal quale è stato, pochi giorni dopo, rimpatriato.

