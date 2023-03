Giornalismo, Assostampa Ct: “Solidarietà a Video Star”

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, avrebbe accusato l'emittente televisiva di "odiare gli adraniti" per via dei servizi televisivi realizzati.

ADRANO – “Assostampa Catania è vicina ai colleghi dell’emittente Video Star di Biancavilla, attaccati attraverso una diretta Facebook dal sindaco di Adrano Fabio Mancuso e accusati, fuori da ogni percorso logico, di «odiare gli adraniti» per servizi televisivi realizzati sul paese etneo”. Lo scrive, in una nota, il sindacato unitario dei giornalisti.

“Si tratta di un fatto grave, perché a utilizzare un simile linguaggio non è l’uomo della strada ma un rappresentante delle istituzioni con lunga esperienza politica alle spalle – continua il comunicato – che in tal modo non soltanto prova a limitare il diritto di cronaca e la libertà di informare ma incita i suoi concittadini, con parole quanto meno fuori luogo, a respingere quello che definisce «un attacco personale agli adraniti»”.

Il sindacato unitario dei giornalisti, si legge ancora, “condanna senza mezzi termini le affermazioni del sindaco Mancuso, invitandolo a un maggiore senso di responsabilità e, per questo, a rivedere quanto pericolosamente affermato proprio attraverso il social network. Assostampa sarà comunque al fianco dei colleghi di Video Star con tutte le iniziative finalizzate a garantire la libertà di informare. E in piena sicurezza”.