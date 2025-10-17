Villa Bonanno e piazza del Parlamento: sostituiti 73 punti luce

Completata la manutenzione dai tecnici di Amg Energia

PALERMO – Lampade sostituite, interventi sui singoli punti luce e verifiche sulle linee di alimentazione. Gli operatori di AMG Energia hanno completato un intervento di manutenzione programmata dell’impianto di illuminazione di villa Bonanno e di piazza del Parlamento.

Le attività hanno riguardato nel complesso l’intero impianto del giardino, formato da 67 punti luce: paline artistiche, pastorali singoli e a doppio braccio oltre che un proiettore. Sono state sostituite tutte le lampade dell’impianto, alcune delle quali ormai esauste, appartenenti a diverse tipologie (lampade agli ioduri metallici a luce bianca per le paline artistiche e lampade ai vapori di sodio ad alta pressione dalla caratteristica luce calda tendente al giallo per pastorali e proiettori).

Con l’intervento è stato eseguito anche il ricambio lampade dei sei pastorali singoli dell’impianto di piazza del Parlamento, equipaggiati con lampade da 400 watt ai vapori di sodio ad alta pressione. Nel corso delle attività a programma sono state eseguite anche verifiche sulla funzionalità delle linee di alimentazione, nonché interventi specifici sui punti luce per la riparazione di guasti.