Villa Igiea e teatro Massimo insieme per l’immagine di Palermo

Firmata la partnership tra il teatro e l'hotel del gruppo Rocco Forte

1' DI LETTURA

PALERMO – Villa Igea e il Teatro Massimo di Palermo, due eccellenze che mettono in campo le rispettive capacità manageriali, i loro tesori d’arte. Due realtà che nascono già legate dal medesimo industriale, Ignazio Florio Jr che volle la villa per la figlia Igea e fu direttore del teatro commissionato a Ernesto Basile. Le due icone Liberty da oggi sono entrate in sinergia. Un lavoro di due anni dei rispettivi uffici marketing, Marida Cassarà per il Massimo e Ilaria Biagi per il Rocco Forte Hotel.

La collaborazione firmata oggi, è stata presentata in una conferenza stampa alla presenza del soprintendente Marco Betta, l’assessore comunale Pietro Cannella, il direttore dell’Hotel Isidoro Di Franco e la responsabile marketing. L’accordo ha effetto immediato e prevede che Rocco Forte diventi sponsor ufficiale del Teatro lirico palermitano e che gli ospiti dell’hotel abbiano la possibilità di trovare posto a teatro e anche di cenare in modo esclusivo, persino nel palco reale o dietro le quinte. L’Hotel ospiterà i nomi di prestigio impegnati in teatro, come Riccardo Muti ad ottobre, quando verrà a dirigere il “Don Giovanni”.

“Si tratta di veicolare – ha affermato Marco Betta – una stessa immagine di Palermo nel mondo internazionale del turismo. Qui l’eccellenza dell’accoglienza camminerà insieme all’eccellenza artistica.” L’assessore Cannella ha ribadito “la volontà di valorizzare il magnifico operato del Teatro Massimo. Per la nostra storia questi sono luoghi sacri, per l’amore che portiamo a Basile, al Liberty. I Cantieri culturali si chiameranno Ducrot e il prossimo anno quando sarà trasmessa la fiction sui Florio avremo una spinta in più. Palermo ha il diritto di avere un turismo di lusso, come quello che invece sceglie il tre stelle.”.