Villa Igiea, Magazzini D’Amico presenta la collezione sposa 2023

PALERMO – Dopo oltre quarant’anni di storia nel mondo della moda palermitana Magazzini D’Amico, dapprima specializzata nella cerimonia e nel pret-à-porter e, dal 2010, anche nel mondo della sposa, per la prima volta realizzerà una sfilata per presentare la nuova collezione sposa e Cerimonia 2023 per tutte le sue clienti.

L’evento si terrà il 27 novembre ore 17:00 nella splendida cornice di Villa Igea all’interno della sala Belmonte, per richiedere l’invito potete recarvi direttamente in atelier in Corso Calatafimi 358 oppure contattare l’azienda sui social.