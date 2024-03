Il parco sarà intitolato a Ninni Cassarà

PALERMO – Da mesi uno dei due cancelli dello storico parco di Villa Trabia, precisamente quello che sorge su via Marchese Ugo, è chiuso e gli utenti che vogliono godere delle bellezze del parco possono solo usufruire del cancello di via Salinas. A breve, però, ci saranno buone notizie: il cancello sarà riaperto e la villa cambierà nome venendo intitolata a Ninni Cassarà, il poliziotto ucciso il 6 agosto del 1985 da un commando mafioso. Palermo aveva già un parco intitolato a Cassarà, ma dallo scorso dicembre ha perso il nome, come stabilito da una delibera del sindaco, perché il parco è chiuso da 10 anni per via della presenza di amianto.

Le richieste dei cittadini

Molti cittadini, giornalmente, lamentano la mancata possibilità di accedere al parco dal cancello di via Marchese Ugo e si vedono costretti ad accedere da via Salinas. Il cancello è rimasto chiuso per mesi perché necessitava di lavori di restauro, così come i piloni che lo sorreggono; terminati questi lavori si avvicina la riapertura.

Villa Trabia ingresso via Salinas

Alongi: “A breve la riapertura”

“Sono terminati i lavori – ha dichiarato l’assessore al verde Pietro Alongi – a breve ci sarà la riapertura e l’intitolazione del parco al vice questore Ninni Cassarà”. La riapertura potrebbe anche verificarsi la prossima settimana, ma comunque entro la fine di marzo.