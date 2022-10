Villabate, arrestato mentre ruba carburante e tonno

Sorpreso dai militari in uno stabilimento.

1' DI LETTURA

PALERMO – Lo hanno sorpreso mentre nella notte tentava di rubare all’interno di un’azienda di trasformazione di prodotti surgelati a Villabate.

I carabinieri della stazione del centro in provincia di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato Claudio Rizzo, 26 anni. I militari in servizio di controllo del territorio hanno sentito strani rumori all’interno dello stabilimento.

Rizzo, che ha alle spalle dei precedenti penali, avrebbe messo gli occhi su 40 litri di carburante e una trentina di chili di tonno in scatola.