Il funerale di Aurora: “Rispettiamo il dolore, non è il momento di giudicare”

La piccola Aurora Brusa

Cerimonia nella chiesa di Sant'Agata

VILLABATE – È il giorno dell’ultimo saluto alla piccola Aurora Brusa, vittima innocente, per l’età e per la dinamica, di un incidente stradale.

Il funerale avrà inizio alle 10:30 nella chiesa di Sant’Agata, a Villabate. Il corteo funebre si muoverà a piedi dall’abitazione della famiglia.

Prendendo in prestito le parole della zia, Anna Brusa, è giusto dire che “non è il momento di giudicare e additare piuttosto quello di avere rispetto per il dolore di una famiglia devastata da una disgrazia che rimante tale, al di là delle responsabilità”.

Per accertarle la Procura ha aperto un’inchiesta. L’autopsia ha stabilito che Aurora è morta per le lesioni provocate dal terribile impatto in via Giulio Natta, nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Sulla base degli elementi finora raccolti la bimba era in braccio alla madre, seduti sul sedile anteriore e non sul seggiolino in quello posteriore.

Al volante c’era il padre Rosario Brusa, fabbro di 40 anni. L’uomo e la moglie, Cetty Guarino, erano positivi all’alcol test. Al momento sono entrambi indagati per omicidio stradale. Oggi saranno seduti in prima fila davanti alla piccola bara bianca.

Familiari e amici si sono stretti attorno alla giovane coppia. Il sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara ha proclamato il lutto cittadino