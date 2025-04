Villabate, il cane Ron fiuta la droga: arrestato un uomo di 25 anni

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri di Villabate (Palermo), con i militari del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne. I militari, con uno stratagemma, sono riusciti ad accedere nell’abitazione del giovane.

Nel corso della perquisizione si è rivelato ancora una volta decisivo il fiuto del cane antidroga Ron. Il pastore tedesco ha segnalato la presenza dello stupefacente in alcuni mobili della camera da letto dell’indagato. Sono stati trovati anche il materiale per il confezionamento della droga e 3.500 euro in contanti.