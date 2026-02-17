Villabate, La Vardera: “Da oggi un pulmino per famiglie in difficoltà”

L'iniziativa del deputato regionale dopo la lettera di una famiglia

VILLABATE (PALERMO) – “Era il 9 marzo 2024. Ricevevo il grido disperato del signor Cannata, papà di Nicolò un ragazzo straordinario con il sorriso, nonostante tutto. Incredibilmente era in casa da settimane perché la famiglia non aveva un mezzo con pedana per accompagnarlo anche solo per gustare un gelato”. Lo ha dichiarato il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

“Da qual momento mi sono mosso affinché il comune potesse aver un mezzo adeguato per il trasporto dei disabili – prosegue -. Dopo quasi due anni oggi l’abbiamo inaugurato. Nuovo di zecca che servirà non solo a Nicolò, ma a tante famiglie villabatesi”.

La Sicilia “viene prima dei partiti”

“Badate bene nella foto sotto il sindaco, la giunta, il primo cittadino non sono del mio movimento. Anzi, il sindaco è vicino a Fratelli d’Italia – sottolinea il deputato regionale -. Sapete perché lo dico? Perchè spesso i deputati si muovono sol perché quel determinato amministratore é a loro vicino, così che un domani ci sia un ritorno elettorale”.

“In pieno spirito Controcorrente ritengo che i problemi non abbiano un colore politico, perché la Sicilia viene prima dei partiti. Oggi questo comune di 20 mila persone potrà dare un servizio che ieri non avrebbe potuto dare. Mi batterò con tutto me stesso affinché i sindaci ricevano aiuti concreti, anche quei sindaci che non hanno deputati “amici”. Questa terra – conclude La Vardera – cambierà quando inizieremo ad andare davvero Controcorrente”.