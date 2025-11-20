Villabate, tentato omicidio con spray urticante: marocchino denunciato

Le indagini della polizia

VILLABATE – Identificato e denunciato per tentato omicidio un marocchino di 29 anni ritenuto l’aggressore con spray urticante di un connazionale titolare di un negozio a Villabate. I poliziotti del commissariato Brancaccio sono risaliti all’extracomunitario grazie ad alcune testimonianze e alla vettura utilizzata. E’ stato fermato nella zona del Policlinico di Palermo dopo la fuga di sabato scorso.

Il 29enne avrebbe avvicinato la vittima mentre era al lavoro nel suo esercizio commerciale. I due si sarebbero allontanati di poche decine di metri e, per motivi ancora non del tutto chiariti ma plausibilmente legati a questioni di denaro, lo straniero avrebbe aggredito il connazionale, spruzzandogli uno spray al peperoncino per ben tre volte e puntando alla tempia una pistola, poi rivelatasi a salve, seppur senza tappo rosso.

L’aggredito, seppur stordito, avrebbe ingaggiato con il 29enne una colluttazione e sarebbe riuscito a disarmarlo ma, nel corso dello scontro, sarebbe stato colpito con il calcio della pistola alla testa. L’aggressore sarebbe quindi fuggito ma avrebbe perso, durante la fuga, la pistola recuperata dagli agenti. A conclusione della colluttazione, l’esercente, sanguinante, sarebbe riuscito a chiedere aiuto al “112”.