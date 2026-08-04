Il consigliere Maurizio Davì chiede un intervento urgente per ripristinare il servizio

Da circa un mese gran parte del Villaggio Santa Rosalia è senza luce e i residenti continuano a segnalare il problema senza che, finora, sia stato effettuato un intervento risolutivo. A denunciare la situazione è il consigliere della Quarta circoscrizione, Maurizio Davì, che chiede ad AMG di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito, il blackout interessa diverse strade del quartiere, alimentando preoccupazione tra i cittadini per le possibili ripercussioni sulla sicurezza.

Villaggio Santa Rosalia senza luce, le vie interessate

Le criticità riguardano, in particolare, piazzale Tenente Giuseppe Anelli, via Ernesto Basile all’angolo con via Gaetano Lodato, via San Raffaele Arcangelo, via Luigi Zanca, via Carmelo Lazzaro, via Giuseppe Felice e altre strade limitrofe. Davì evidenzia come il disservizio si protragga ormai da settimane, nonostante le numerose richieste di intervento inoltrate agli uffici competenti.

Davì: “Così si mette a rischio la sicurezza”

“Una situazione inaccettabile che sta creando disagi e forte preoccupazione tra i residenti. Chiedo un intervento urgente di AMG per il ripristino del servizio – dice il consigliere Davì – Nonostante le numerose segnalazioni e i solleciti presentati nell’ultimo mese, nessun intervento risolutivo è stato effettuato. Lasciare un intero quartiere al buio significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e alimentare un forte senso di abbandono”.

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“Chiedo ad AMG di intervenire immediatamente e di restituire ai residenti un servizio essenziale. I cittadini non possono continuare ad aspettare: è necessario ripristinare quanto prima un servizio fondamentale per garantire sicurezza e vivibilità al quartiere”, conclude.

Lo scorso luglio, a Palermo, il caldo ha mandato in tilt la rete elettrica provocando blackout in diversi rioni.