Villetta abusiva in costruzione a Stazzo, arrivano i sigili della GdF

Cantiere aperto in un "contesto ambientale di altissimo pregio".

ACIREALE – Un immobile costruito senza autorizzazione, nella frazione di Stazzo (Acireale), località sottoposta a vincoli paesaggistici. I finanzieri della Sezione operativa navale delle fiamme gialle di Catania, coordinati dal Reparto operativo aeronavale di Palermo, hanno sequestrato la villetta in corso di edificazione sul litorale acese.

La struttura è stata individuata da una motovedetta del Reparto navale catanese durante una missione di controllo e monitoraggio della costa. Secondo i controlli fin qui effettuati, l’immobile sarebbe abusivo. Per questo la Guardia di finanza etnea ha segnalato alla procura due persone per abuso edilizio e violazioni in materia ambientale. Contemporaneamente, sono stati messi i sigilli alla casa.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura del sequestro. I finanzieri, intanto, sottolineano “il contesto ambientale di altissimo pregio” in cui è avvenuto il presunto abuso.