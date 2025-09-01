Vince 100 mila euro al Gratta e Vinci, il biglietto scelto dalla nipotina

La vincitrice acquistava uno o due Gratta e Vinci a settimana

La sorte non sempre segue logiche o consuetudini. Talvolta si manifesta in modo imprevisto, con un gesto spontaneo e apparentemente insignificante.

È accaduto ad Arezzo, in via Petrarca, dove una pensionata ha vinto 100 mila euro grazie a un Gratta e Vinci “Il Miliardario” dal costo di 5 euro.

A sceglierlo non è stata lei, ma la nipotina di appena cinque anni, che con un dito ha indicato il biglietto colorato esposto nella vetrina della tabaccheria.

Vince 100 mila euro al Gratta e Vinci, la reazione della bimba

A ricostruire l’episodio al quotidiano “La Nazione” è Anthony Brucato, che insieme al fratello David gestisce l’attività.

La vincitrice è una cliente abituale della ricevitoria ed è solita acquistare uno o due Gratta e Vinci a settimana. Piccole vincite le erano già capitate, mai però una cifra simile.

La nipotina era felice, ma non realizzava il valore di ciò che aveva fatto. Per lei era solo un gioco. Il biglietto fortunato è stato celebrato con il cartello ufficiale della vincita.

